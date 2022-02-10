Новый заместитель главы СКР Ямала прибыл из Кургана

На Ямале назначен заместитель главы следственного управления КР региона – это Дмитрий Цымбаленко. До назначения в ЯНАО он работал в должности первого заместителя главы СКР в Курганской области. Информация о назначении появилась на сайте следственного управления Ямала.

Напомним, возглавляет СУ СК Ямала генерал-майор Андрей Егоров.

Согласно официальной биографии, в 1988 году г-н Цымбаленко окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. В 1998 году – Волгоградский юридический институт МВД России. С января 2001 года служил в органах прокуратуры. В 2008 году стал первым заместителем СУ СКР по Курганской области. То есть в должности он уже около 13 лет.

Курган, Салехард, Наталья Ефремова

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