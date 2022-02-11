В Кургане водители и кондукторы автобусов устроили бунт

В Кургане сотрудники автотранспортного предприятия «Попутчик» устроили забастовку. Водители и кондукторы автобусного маршрута №319 отказались работать из-за задержки зарплаты.

«Вчера был бунт. Автобусы не ходили. Причина – в задержке зарплаты, ее задерживают на 2-3 недели, потому что счета компании заблокированы из-за долгов по налогам, – рассказали «Новому Дню» в диспетчерской службе «Попутчика». – С понедельника с водителями и кондукторами начнут расплачиваться. Сегодня люди снова вышли на работу».

Вчера, 10 февраля, пассажиры были вынуждены добираться из Зайково в центр Кургана и обратно на попутном транспорте.

«Хочется передать огромное спасибо и пожелать огромного здоровья неравнодушным людям нашего микрорайона. Сегодня с утра не могли уехать, т.к. оказалось позже, что маршрут 319 бастует. Я попросилась к водителю мимо проезжающего автомобиля. К моему счастью и счастью еще одного такого же заложника ситуации водителю по пути с нами, мы вовремя приехали на работу, – написала в группе «микрорайон Зайково» в ВКонтакте Мария Аверьянова. – Уважаемые автовладельцы, сейчас зима, все мы люди. Если у вас есть время, место, сердце – предложите свою помощь стоящим на остановках. Мы надеемся, что транспортное управление решит все вопросы с компанией, но иногда случаются вот такие неприятные обстоятельства, никто ни от чего не застрахован».

ООО «Попутчик», которым владеет Сергей Чирухин – убыточная компания, по итогам 2020 года чистая прибыль предприятия – минус 27 млн рублей. Долг по налогам и сборам – почти 1,5 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»