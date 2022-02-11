Курганский оперштаб изменил правила проезда в общественном транспорте

В Курганской области больше не действует требование использовать перчатки при поездках в общественном транспорте. Такое решение 9 февраля принял региональный оперштаб. Кроме этого не нужно больше выявлять и изолировать лиц, контактировавших с больными COVID-19.
Ранее постановлением главного санитарного врача РФ перчатки и изоляция контактных были исключены из перечня мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции.
Курган, Ольга Федорова
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