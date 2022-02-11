На Зауралье надвигается сильный снегопад, водителям лучше никуда не выезжать

В Зауралье ожидается ухудшение дорожных условий. В период с 11 по 13 февраля 2022 года в области буде сильный ветер, пройдет снегопад, ухудшится видимость.

Неблагоприятные погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах региона. В этой связи водителей просят быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами.

Во избежание неприятностей на дороге лучше воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, – предупреждает УГИБДД УМВД России по Курганской области. Сотрудники ДПС будут нести службу в усиленном режиме как на улицах города Кургана, так и на федеральных и региональных автодорогах.

Курган, Ольга Федорова

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