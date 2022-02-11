В Кургане медики продавали сертификаты от ковида за 20 тысяч рублей

В Кургане супружеская пара купила сертификаты о прохождении вакцинации от ковида за 20 тыс. рублей каждый. Деньги курганцы через посредника заплатили должностному лицу одного из медицинских учреждений, уполномоченному на выдачу таких сертификатов. Фактически ни муж, ни жена прививки не ставили.

О получении взятки стало известно сотрудникам правоохранительных органов. СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП УМВД России по Кургану.

Курган, Ольга Федорова

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