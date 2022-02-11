В Кургане объединят два медучреждения

Власти Курганской области объявили о предстоящем объединении областного врачебно-физкультурный диспансера с центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

По словам главы курганского депздрава Алексея Сигидаева, реформа, которая пройдет в марте этого года, позволит сделать работу обеих организаций более эффективной и повысит качество услуг.

«Мы изучили опыт коллег из других регионов, проанализировали работу учреждений, у них есть много точек соприкосновения, во многом они дополняют друг друга», – сказал Сигидаев. В региональном департаменте здравоохранения заверили, что при объединении не будет сокращен ни один медицинский работник, наоборот, появится возможность для привлечения дополнительных специалистов.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»