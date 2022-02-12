Участок под парковкой перед ЦУМом в Кургане хотят продать с молотка

Власти Кургана рассказали, что сделают с участком перед ЦУМом, который ранее был парковкой. Его хотят выставить на аукцион. Об этом сообщили представители мэрии в соцсетях 12 февраля 2022 года.

В группе «Инцидент Курган» «Вконтакте» появился вопрос – когда откроют проезд к ЦУМу?

В ответ представители мэрии написали комментарий, согласно которому ОАО «Зауральский торговый дом» больше не имеет разрешения на пользование территорией. Новых заялений об использовании участка компания не направляла – чиновники сделали вывод, что парковка магазину больше не нужна.

«Здравствуйте. По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана, ОАО «Зауральский торговый дом» направлялось уведомление о необходимости оформления разрешения на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства территории (парковки). Так как указанных заявлений от ОАО «Зауральский торговый дом» не поступало, соответственно необходимости у общества в использовании указанного земельного участка не имеется. В настоящее время рассматриваются вопросы о реализации земельного участка с аукциона, о дальнейшей цели его использования. В связи с этим возникла необходимость в принятии решения о запрете на въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68», – говорится в комментарии.

Курган, Наталья Ефремова

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