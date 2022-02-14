В Зауралье 15% выездов «скорой помощи» проходят вхолостую

В Курганской области около 10-15% выездов бригад «скорой помощи» проходят впустую. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев.

По его словам, иногда пациенты неверно указывают номер дома или квартиры, указывают адрес по прописке, а не по месту фактического проживания, отсутствуют дома, когда к ним приезжают медработники. Зарегистрированы случаи, когда врач приезжает на вызов к ребенку младшего школьного возраста, а родители отсутствуют дома, а ребенок не открывает двери. Также выявляются случаи, когда врачей вызывают, чтобы просто получить больничный, не имея никаких признаков заболевания, с нормальной температурой и сатурацией 99 %.

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«Будьте внимательны при указании своих данных, не вызывайте врача, если у вас нет симптомов. Дожидайтесь приезда бригады дома, – обратился к курганцам Алексей Сигидаев. – Да, по нормативам неотложную помощь оказывают в течение нескольких часов, но, поверьте, бригада не выезжает к вам мгновенно не потому, что врачам и фельдшерам лень. В это время они обслуживают другие вызовы. Указывая неверный адрес, отсутствуя дома или вызывая врача без причины, помните, что по этой причине вовремя может не получить помощь другой человек».

По данным департамента здравоохранения, за последнюю неделю бригады неотложной помощи обслужили около 24 тысяч вызовов к пациентам с коронавирусом и ОРВИ, в том числе почти 7 тысяч вызовов к детям. Это в 1,5 раза больше, чем на прошлой неделе. Бригады скорой обслужили более 3,5 тысяч вызовов к пациентам с этими диагнозами, в том числе более 700 – к детям. Рост в 1,3 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Курган, Ольга Федорова

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