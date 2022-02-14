Регионы УрФО оказались в списках лидеров и аутсайдеров по качеству жизни

Опубликован рейтинг по качеству жизни среди регионов России-2021, подготовленный аналитиками РИА Новости. Из всех субъектов УрФО только ХМАО вошел в первую десятку рейтинга. Автономный округ занял 8 место (в прошлом году Югра была на 9 позиции), у него 62 балла из 100.

Хуже всех дела обстоят у Курганской области – она в десятке аутсайдеров – на 77 позиции с 33,1 балла. При этом в прошлом году регион был в еще худшем положении – на 79 месте.

В начале рейтинга находятся Свердловская область (она на 13 позиции с 59 баллами; в 2020 г. занимала 15 место), Ямал (58,4 балла, за год округ скатился с 11 места на 15-е) и Тюменская область (16 место, 57,7 баллов; в 2020 г. – 14 место).

Челябинская область второй год подряд находится на 25 месте (53,8 балла).

Анализ проведен по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020-2021 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 67 показателей, которые объединены в 11 групп, среди которых доходы населения, жилищные условия, экология, здравоохранение, образование, транспорт, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса и т.д. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100.

Первые четыре места в рейтинге, как и в прошлом году, заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан.

Курган, Ольга Федорова

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