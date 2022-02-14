Экс-помощник губернатора Шумкова получил новые полномочия

Первый заместитель главы Кургана, бывший помощник губернатора Курганской области Павел Каргаполов вошел в совет директоров АО «Курганводоканал».

Совет директоров предприятия, состоящий из пяти человек, обновился 10 февраля. В новый состав переизбраны три прежних члена – директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев, замдиректора департамента финансов Михаил Дубанич и замдиректора департамента экономики города Анна Бунина.

Кроме Каргаполова новичком в составе Совета стала специалист отдела правового обеспечения в жилищно-коммунальной и социальной сферах и архитектурной деятельности Оксана Волкова.

Курган, Ольга Федорова

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