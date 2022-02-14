Курганец убил инвалида табуретом, гвоздодером и тремя ножами

В Курганской области 28-летнего жителя города Макушино приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство соседа.

В мае прошлого года пьяный мужчина пришел в дом 59-летнего местного жителя. Потерпевший был инвалидом и проживал в доме один. «В ходе возникшего конфликта мужчина совершил убийство хозяина дома, используя в качестве орудий преступления табурет, металлический гвоздодер и три ножа, взятые на месте происшествия. С места преступления злоумышленник скрылся, однако был задержан представителями правоохранительных органов спустя непродолжительное время», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Как выяснилось, ранее задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, при этом совершил особо тяжкое преступление через несколько дней после освобождения из мест лишения свободы.

Курганец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Курган, Ольга Федорова

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