Власти Шадринска ищут подрядчика для рекультивации свалки за 151 млн рублей

Мэрия Шадринска ищет подрядчика для рекультивации закрытой городской свалки. Максимальная сумма контракта – 151 млн рублей. Рекультивация должна быть закончена осенью 2023 года. Большую часть средств на рекультивацию регион получит от федерации – в рамках проекта «Чистая страна».

Согласно технической документации на сайте госзакупок, общая площадь рекультивации 11,81 га. «На которой происходит перемещение отходов с площади 6,11 га на территорию существующей площади размещения отходов размером 5,7 га. Перемещаемые отходы на территорию 5,7 га складируются послойно с пересыпкой изолирующим грунтом. Складирование отходов производится с уплотнением», – говорится в материалах.

I этап работ по рекультивации намечен на 2022 год, он включает в себя: подготовительные работы, перемещение отходов в границах проектируемого участка, формирование и планировку поверхности и откосов, устройство дегазационных скважин. На II этапе работ (2023 год) планируется нанесение изолирующего слоя, устройство изолирующего экрана, нанесение защитного слоя, нанесение плодородного слоя, внесение минеральных удобрений, посев травосмеси.

Работы по рекультивации должны транслироваться онлайн: подрядчик должен будет обеспечить видеоконтроль путём оснащения площадки производства работ не менее чем двумя онлайн-камерами видеонаблюдения с 24-часовой трансляцией в интернете.

Подвести итоги аукциона власти города должны в марте – тогда станет известен подрядчик.

Следующий в очереди полигон для рекультивации – Катайский.

Шадринск, Наталья Ефремова

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