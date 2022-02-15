В Кургане перестал работать градсовет

В Кургане несколько лет назад перестали собираться градостроительный и художественный советы. Об этом в интервью Znak.com заявила общественный представитель Агентства стратегических инициатив Оксана Ковалева. По ее словам, если работа советов не возобновится, в городе никогда не появятся нормальные проекты общественного пространства.

При этом кроме художников, архитекторов и строителей в состав градосовета должны быть включены экологи, – считает эксперт.

«Когда люди работают над проектами по благоустройству общественных пространств, то им нужно просчитывать предельную нагрузку: сколько человек в день может прийти? как сделать так, чтобы не вытоптали всю посаженную траву? как установить арт-объекты, чтобы их не уничтожили – а не просто нарисовать эскиз площади, – сказала Оксана Ковалева. – Поэтому в Кургане должны вновь начать работу художественный и градостроительный советы. Не должно быть узурпирования принятия решений в развитии городской среды. Жителям города обязательно должна предоставляться возможность высказывать свое мнение и делать предложения. Но при обустройстве общественных пространств необходимо учитывать множество особенностей».

В качестве одного из негативных примеров в интервью приводится история с попытками изменить центральную площадь Кургана. В конце января мэрия опубликовала эскиз, который был сделан на основе предложений, поступивших от горожан. Согласно проекту планируют сделать пешеходную зону с тротуаром, разбить газоны и поставить фонари и скамейки, а также убрать часть парковки. Профессиональное сообщество отнеслось к проекту крайне негативно.

«Сколько лет Красная площадь в Москве не менялась? – задает вопрос Ковалева. – По-моему, она несколько веков остается неизменной. Центральная площадь – это центральная площадь. У каждой территории в городе есть свои функции: у площади – свои, у городских улиц – свои, у бульваров – свои. И самое главное – не нужно их путать и тем более делать из них «винегрет»».

Курган, Ольга Федорова

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