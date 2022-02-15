В Курганской области вырос уровень инфляции

Уровень инфляции в Курганской области в январе 2022 года составил 10,31% (в годовом выражении). Такие данные опубликованы на сайте Банка России.

По данным ЦБ, стоимость продовольственных товаров в регионе выросла за год на 10,28%, в том числе на плодоовощную продукцию – на 15,4%, на мясные продукты – на 15,1%, на сахар – на 14%, на рыбу – на 11,47%, на яйца – на 12,56%. Цены на непродовольственные товары выросли по сравнению с январем 2021 года на 12,14%. Сильнее всего подорожали стройматериалы (на 41,36%), телерадиотовары (25,02%), табачные изделия (на 21,97%), мебель (17,85%). Стоимость услуг выросла в среднем на 7,12%.

В декабре 2021 года годовая инфляция в Курганской области составляла 9,01%. Инфляция в регионе была выше, чем в УрФО (7,03%) и по России в целом (8,39%).

Курган, Ольга Федорова

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