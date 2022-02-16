В Кургане вынесли приговор экстремисту

В Кургане вынесен приговор по уголовному делу о публичных призывах в соцсети к осуществлению экстремистской деятельности. Ранее несудимый 41-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Курганской области.

«В сентябре 2021 года, находясь в Кургане, являясь активным приверженцем экстремистских взглядов, используя страницу с вымышленным именем, разместил в социальной сети «ВКонтакте» текстовые комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов», – сообщает подробности прокуратура Курганской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», на 2 года.

Курган, Ольга Федорова

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