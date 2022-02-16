Жители Кургана останутся без горячей воды

Жителей Кургана ждут перебои с горячей водой до конца апреля. Это связано с плановыми работами по прочистке водоподогревателей, которые проводят «Тепловые сети» (подразделение КГК). Работы будут выполняться с 14 февраля по 29 апреля и потребуют временного ограничения горячего водоснабжения.

«Сроки ограничения подачи горячей воды составят от двух до четырех суток. Время отключения ГВС в рабочие дни будет составлять с 9:00 до 16:00 часов», – сообщается на сайте курганской генерирующей компании. Там же размещен график отключения.

«График чистки кожухотрубных подогревателей предварительно был согласован с департаментом жилищно-коммунального хозяйства города. Принято во внимание, что прочистка водоподогревателей влияет на повышение теплопередачи, а следовательно, и на качество предоставляемых населению услуг», – сообщает пресс-служба мэрии.

Курган, Ольга Федорова

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