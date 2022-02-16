В Кургане спасатели сняли со строительного крана парализованного крановщика (ВИДЕО)

В Кургане пожилому крановщику стало плохо прямо на высоте. ЧП случилось поздно вечером 15 февраля на стройке в 7-ом микрорайоне. Мужчине-крановщику, находящемуся на работе в кабине крана, стало плохо. Он потерял способность самостоятельно двигаться, наступил частичный паралич тела, пропала речь.

Мастера участка оперативно отреагировали и вызвали городскую службу спасения. Спасатели, прибыв на место, поняли, что единственная возможность спасти мужчину – это надеть на него альпинистскую страховочную систему и спустить его вниз с помощью альпснаряжения.

«Ситуация осложнялась тесным пространством кабины, неподвижностью мужчины и темным временем суток. В итоге спасательной операции мужчина был спущен вниз и передан реанимационной бригаде скорой помощи в тяжелом состоянии, но живым», – сообщается в группе «Спасатели Кургана».

Курган, Ольга Федорова

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