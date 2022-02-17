Мусульмане Кургана пожаловались губернатору на чиновников

Мусульмане Кургана через instagram обратились к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой выделить им участок под кладбище и пожаловались на чиновников из Кетовского района.

«Здравствуйте, уважаемый Вадим Михайлович! Пишем Вам от имени мусульман Кургана в инстаграм, так как наши письменные обращения до Вас возможно не доносят», – говорится в сообщении, написанного с аккаунта Курганской соборной мечети.

По словам авторов обращения, единственное мусульманское кладбище в Кургане уже несколько лет переполнено, нет возможности производить захоронения.

«При участии главы города в 2021 году было согласовано выделение земельного участка, расположенного при въезде в село Каширино. Одним из условий его использования было то, что мусульманская организация самостоятельно, без участия сельсовета, будет нести расходы по содержанию и обслуживанию кладбища, а также осуществлять погребение умерших, и осуществит установку ограждения по периметру кладбища, – говорится в обращении. – Однако до настоящего времени нет возможности использовать данный участок ввиду того, что чинятся препятствия со стороны главы Каширинского сельсовета и главы Кетовского района. Глава сельсовета пояснил, что позволит использовать земельный участок при оплате 1 500 рублей за каждого умершего».

Авторы обращения попросили главу региона оказать содействие в разрешении вопроса о выделении уже фактически согласованного участка под кладбище для мусульман.

Курган, Ольга Федорова

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