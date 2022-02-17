В Кургане продлили дистант для школьников

Курганские школьники останутся на дистанционном обучении до 28 февраля. Такое решение принял оперативный штаб региона принял 17 февраля. При этом в малокомплектных школах, где учатся менее 200 детей, занятия продолжатся в очном режиме.

«Также остается прежним формат обучения для студентов колледжей и техникумов: теоретические занятия для них будут проходить с применением дистанционных технологий, а практика – в очном формате. Решение об организации образовательного процесса в вузах ректоры вправе принимать самостоятельно по согласованию с учредителем», – сообщает департамент образования Курганской области.

Занятия в рамках дополнительного образования продолжатся в онлайн формате. Детские сады работают в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

«К сожалению, заболеваемость в регионе, в том числе среди детей и педагогов, не снижается. Поэтому ограничительные мероприятия в виде дистанта было решено продлить еще на неделю», – резюмировал директор депобра Андрей Кочеров.

Курган, Ольга Федорова

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