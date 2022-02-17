Губернатор Шумков предложил премьеру Мишустину распределять выпускников медвузов как в СССР

Губернатор Вадим Шумков попросил премьер-министра Михаила Мишустина скорректировать механизм целевого распределения выпускников всех медицинских ВУЗов. Об этом он заявил на заседании координационного совета при правительстве РФ.

«Мы благодарны за то, что год назад вы лично и правительство РФ поддержали нашу инициативу о введении единой отраслевой системы оплаты труда для медицинских работников, базовых окладов, единых на всей территории страны с применением районных коэффициентов. Также мы инициировали рассмотрение вопроса по корректировке механизма распределения выпускников всех медицинских ВУЗов, как это было в советское время. Система работала достаточно неплохо», – сказал Вадим Шумков.

В Советском Союзе действовала система принудительного распределения выпускников высших и средних специальных учебных заведений по местам работы. В том числе вчерашних студентов отправляли в небольшие поселки и деревни, далеко от крупных научных и промышленных центров, которые и так были обеспечены рабочей силой. Многие выпускники были недовольны распределением, однако система способствовала равномерному обеспечению регионов специалистами и предотвращению безработицы в среде молодежи, а также давала молодым специалистам возможность получить первоначальный опыт работы.

Курган, Ольга Федорова

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