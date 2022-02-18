В Зауралье задержан педофил

В Щучанском районе Курганской области задержан педофил. Как сообщает следственный комитет, пьяный 28-летний житель одного из сел в ночь с 13 на 14 февраля совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней дочери своей супруги. О произошедшем девочка рассказала своей тете, а та обратилась в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он заключен под стражу.

«В рамках следствия обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»