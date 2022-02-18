В Курганской области освободили «заложников» на предприятии

Группа вооруженных лиц проникла на территорию важного стратегического предприятия и захватила заложников. Такая легенда была у командно-штабных учений по пресечению террористического акта, которые прошли в Далматовском районе Курганской области 17 февраля.

Участники учений ввели в границах ближайших к предприятию населенных пунктов режим контртеррористической операции, освободили заложников и обезвредили террористов. «Цель подобных учений – проверить готовность оперативного штаба в Курганской области к планированию и проведению контртеррористических операций на крупных объектах промышленности», – поясняют в управлении ФСБ России по Курганской области.



Кроме командно-штабных учений на территории региона продолжаются профилактические мероприятия по обеспечению безопасности учащихся. Накануне, специалисты аппарата Антитеррористической комиссии в Курганской области провели занятия с директорами и персоналом образовательных организаций. Особое внимание уделяется обучению сотрудников школ по отработке действий в условиях угрозы террористического акта. Сегодня,18 февраля, подобные занятия проведут с директорами детских садов, музыкальных, художественных и спортивных школ города.

Курган, Ольга Федорова

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