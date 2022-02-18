В Зауралье воспитателей детских садов не показывают психиатрам

В Курганской области работников детских садов не проверяли на психические заболевания. Как сообщает прокуратура региона, нарушение закона выявили в Альменевском районе.

«Ответственными должностными лицами не обеспечено прохождение работниками регулярного психиатрического освидетельствования, предусмотренного требованиями федерального законодательства», – заявили в надзорном ведомстве.

Там добавляют, что отсутствие сведений о психическом здоровье работников образовательных организаций создает угрозу безопасности воспитанников. В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление о возложении на учреждения соответствующей обязанности.

Курган, Ольга Федорова

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