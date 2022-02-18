В Курганской области работают опасные автозаправочные станции

В Курганской области автогазозаправочные станций не соблюдают требования пожарной безопасности. Прокуратура совместно с МЧС проверила две АЗС и одну газозаправочную станцию, на которой осуществлялась заправка бытовых газовых баллонов для населения Мокроусовского района.

На каждом объекте были вскрыты многочисленные нарушения: документация велась ненадлежащим образом, ответственные лица не проходили обучение, средства пожаротушения никто не проверял на исправность, не было обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения, а сам источник не работал, поскольку замерз.

«В отношении собственников заправочных станций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам их рассмотрения назначены наказания в виде штрафа. Также прокуратурой района внесены представления», – сообщает прокуратура Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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