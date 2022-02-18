Главный курганский следователь получил новое звание от Путина

Руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко присвоено звание генерал-майор юстиции. Соответствующий указ 17 февраля подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета РФ: генерал-майор юстиции Францишко Богдану Валерьевичу», – сказано в документе. На сайте курганского СК под фамилией руководителя уже добавлено новое воинское звание.

Францишко возглавил управление следственного комитета по Курганской области осенью 2019 года. До этого он занимал должность замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Республике Крым.

Курган, Ольга Федорова

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