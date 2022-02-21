Жителя Варгашинского района осудили за убийство косули в заказнике

С жителя Варгашинского района взыскали ущерб от браконьерства – мужчина убил косулю в заказнике. Инцидент произошёл в декабре 2020 года. За убитое животное житель заплатит 200 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Курганской области 21 февраля 2022 года.

Злоумышленника судили. 48-летний местный житель признан виновным в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с применением механического транспортного средства (п. «б, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ), а также незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

«Мужчина, не имея разрешения, отстрелил одну особь косули сибирской, находящейся на территории Варгашинского государственного природного зоологического заказника. И на принадлежащем ему тракторе перевёз убитое животное на территорию дома своих родственников», – рассказали в надзорной инстанции.

Там также добавили, что мужчина с декабря 2018 года по декабрь 2020 года, не имея разрешения, хранил в надворной постройке более полутора килограмм пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком (1 год) и штраф в размере 10 тыс. рублей. Это помимо штрафа за убийство косули, о котором было написано выше.

Варгашинский район, Наталья Ефремова

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