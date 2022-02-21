«Много чести»: курганский депутат Сидоров со скандалом выходит из КПРФ

Депутат городской думы Кургана Яков Сидоров заявил, что намерен выйти из КПРФ. Причина – конфликт между ним и руководством областного и городского комитетов партии в Курганской области. Заявление г-н Сидоров сделал 21 февраля в своём аккаунте «Вконтакте». Он отметил, что не собирается при этом отказывать от мандата депутата.

19 февраля в Кургане прошёл пленум горкома КПРФ, на котором обсуждали интервью Сидорова, в котором он раскритиковал обком и горком. По итогам пленума было принято решение взять с Сидорова объяснение и наказать его. Об этом в минувшие выходные написал секретарь обкома Сергей Ерёмин.

«Особую остроту вызвал вопрос о необходимости твёрдого соблюдения всеми членами партии норм и требований Устава, связанную, мягко говоря, с неэтичными, не соответствующими правде, и наносящими очевидный вред имиджу партии домыслами, опубликованными в средствах массовой информации бывшим вторым секретарём обкома Яковым Сидоровым. Коммунисты, после обмена мнениями, приняли решение – запросить с Я.Сидорова объяснения о мотивах допущенного нарушения и поручить Бюро горкома наложить соответствующее взыскание», – написал Сергей Ерёмин в своём аккануте «Вконтакте».

На эти слова отреагировал сегодня сам г-н Сидоров.

«Я ни одного слова не забираю обратно. <…> Обращаюсь к Зырянову, Пущину, Ерёмину. Никаких объяснений давать не буду. Обойдётесь. Много чести»,– сказал он.

И уточнил, что 21 февраля подготовил заявление об исключении его из рядов коммунистической партии.

Ранее из партии вышел другой оппозиционер, депутат гордумы Максим Пивоваров.

Курган, Наталья Ефремова

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