Власти Курганской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

Власти Курганской области заявили, что готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом в понедельник, 21 февраля, пишет официальный паблик правительства Курганской области.

«Соответствующее письмо от правительства Курганской области в министерство по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля», – говорится в сообщении чиновников.

Аналогичные заявления власти регионов начали делать в минувшие выходные. Причина – напряжённая обстановка в ДНР и ЛНР, связанная с обострением отношений на международной арене.

Курган, Наталья Ефремова

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