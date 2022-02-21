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Понедельник, 21 февраля 2022, 14:18 мск

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Власти Курганской области готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

фото – пресс-служба губернатора Курганской области

Власти Курганской области заявили, что готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом в понедельник, 21 февраля, пишет официальный паблик правительства Курганской области.

«Соответствующее письмо от правительства Курганской области в министерство по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий направлено 19 февраля», – говорится в сообщении чиновников.

Аналогичные заявления власти регионов начали делать в минувшие выходные. Причина – напряжённая обстановка в ДНР и ЛНР, связанная с обострением отношений на международной арене.

Курган, Наталья Ефремова

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