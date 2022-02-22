В Кургане судили сотрудника Ростехнадзора, который «крышевал» АЗС

В Кургане суд вынес приговор бывшему главному государственному инспектору курганского отдела по технологическому контролю Уральского управления Ростехнадзора.

На протяжении нескольких лет мужчина брал взятки от руководителей различных организаций за непривлечение их к административной ответственности, попустительство по службе и общее покровительство.

В частности, за «крышу» госинспектору платили хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автогазозаправочную станцию, паровые котлы, а также занимающиеся строительством котельных, газпроводов и трубопроводов.

«Общая сумма взяток в виде денежных средств, а также продукции предприятий, иного имущества, а также оказанных осужденному услуг по всем эпизодам преступлений составляет более 400 тыс. рублей», – сообщали в прокуратуре Курганской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 2 года.

Курган, Ольга Федорова

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