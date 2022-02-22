В Кургане лжеспасатель обманывал пенсионеров

В Кургане 20-летний мужчина обманывал пенсионеров, представляясь сотрудником МЧС. Под предлогом проверки пожарной безопасности он проходил в квартиры к пожилым людям и пугал их привлечением к административной ответственности за отсутствие датчиков дыма.

После этого юноша предлагал приобрести датчики него по цене 30 тыс. рублей (при фактической стоимости одного датчика в 500 рублей).

Пенсионеры отдавали лжеспасателю свои сбережения. Одну из своих жертв курганец ограбил дополнительно. В квартире пожилой женщины, куда он пришел якобы проверить водяной фильтр, он увидел 35 тыс. рублей и украл их.

Через некоторое время мужчина был задержан. Курганский городской суд приговорил его к трем годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Курган, Ольга Федорова

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