Депутаты курганской облдумы приготовили вопросы к отчету губернатора Шумкова

Депутаты Курганской областной думы подготовили четыре вопроса к ежегодному отчету губернатора Вадима Шумкова о результатах деятельности правительства. Об этом сегодня заявил спикер регионального парламента Дмитрий Фролов.

Список вопросов выглядит следующим образом, – пишет Znak.com.

– о мерах, принимаемых в целях обеспечения медицинскими кадрами системы здравоохранения Курганской области;

– о мерах, направленных на обеспечение обучающихся качественным школьным питанием;

– о мерах, направленных на строительство и реконструкцию очистных сооружений систем водоотведения;

– о мерах, предпринимаемых в целях оказания содействия муниципалитетам региона в работе по содержанию общественных территорий, благоустроенных в рамках программы Зауралья «Формирование городской среды».

Планируется, что Вадим Шумков выступит перед народными избранниками в период с апреля по июнь.

Напомним, что после избрания в 2019 году губернатор ни разу не выступал с традиционным публичным докладом перед думой.

Курган, Ольга Федорова

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