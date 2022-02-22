Депутаты курганской облдумы приготовили вопросы к отчету губернатора Шумкова

Депутаты Курганской областной думы подготовили четыре вопроса к ежегодному отчету губернатора Вадима Шумкова о результатах деятельности правительства. Об этом сегодня заявил спикер регионального парламента Дмитрий Фролов.
Список вопросов выглядит следующим образом, – пишет Znak.com.
– о мерах, принимаемых в целях обеспечения медицинскими кадрами системы здравоохранения Курганской области;
– о мерах, направленных на обеспечение обучающихся качественным школьным питанием;
– о мерах, направленных на строительство и реконструкцию очистных сооружений систем водоотведения;
– о мерах, предпринимаемых в целях оказания содействия муниципалитетам региона в работе по содержанию общественных территорий, благоустроенных в рамках программы Зауралья «Формирование городской среды».
Планируется, что Вадим Шумков выступит перед народными избранниками в период с апреля по июнь.
Напомним, что после избрания в 2019 году губернатор ни разу не выступал с традиционным публичным докладом перед думой.
Курган, Ольга Федорова
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