В Кургане ФСБ накрыла преступную группу, занимавшуюся легализацией мигрантов

В Курганской области сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы, которые занимались незаконной легализацией мигрантов, помогая им получить государственные сертификаты о владении русским языком.

Данный документ необходим мигрантам для трудоустройства, получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства.

«Двое жителей Кургана организовали для иностранцев фальшивое проведение экзамена по русскому языку – заранее выдавали ответы на задаваемые вопросы, которые мигранты заучивали наизусть, демонстрируя знание языка. В действительности иностранные граждане не владели русским языком даже на минимальном уровне», – сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Письменную часть тестирования выполняли сами «экзаменаторы», а затем отправляли сфальсифицированные результаты в вузы. Взамен получали и раздавали мигрантам государственные сертификаты.

На сегодняшний день выявлено три иностранца, получивших на основании фиктивных сертификатов патенты в период с апреля по июль 2021 года.

В отношении организаторов незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Курган, Ольга Федорова

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