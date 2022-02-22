В Зауралье отменили дистант для младшеклассников и выпускников

В Курганской области возобновляется очный образовательный процесс для начальных и выпускных классов, а также для учреждений среднего профессионального образования.

«С 28 февраля ученики с 1 по 4 классы, а также 9 и 11 классов вернутся за парты. Такое же решение принято оперштабом и в отношении студентов колледжей и техникумов. Безусловно, образовательный процесс будет проходить с соблюдением всех противоэпидемиологических мер», – сообщил директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Очные занятия также продолжатся в малокомплектных школах. Вопрос выхода остальных школьников с дистанта будет рассмотрен на ближайшем заседании оперативного штаба, решение будет зависеть от эпидситуации.

Кроме того, оперштабом принято решение о снятии ограничений по присутствию родителей на утренниках в детсадах. На утреннике сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

С 23 февраля отменяется запрет на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых.

Курган, Ольга Федорова

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