В Зауралье зафиксирован самый низкий за 30 лет уровень преступности

В 2021 году в Курганской области был зафиксирован самый низкий за последние 30 лет уровень преступности. В прошлом году в регионе зарегистрировано 14765 преступлений, что на 5,7% меньше, чем годом ранее (15656). При этом, на 10,9 % снизилось число поставленных на учет тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом заявил глава УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов в ходе сегодняшнего заседания областной думы.

«Общая раскрываемость уголовных деяний у нас составила 63%, что соответствует 19 месту во всероссийском рейтинге. Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений увеличился до 59,3%, что соответствует 12 месту в РФ и 1 месту в УрФО», – сообщил Дмитрий Свинов.

Половину уголовных деяний, зафиксированных в Курганской области, составляют преступления, связанные с наркотиками, и хищения с банковских карт.

Курган, Ольга Федорова

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