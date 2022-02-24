После заявления Путина мэрия Кургана начала рекламу военной службы

После заявления президента Путина о проведении спецоперации на Украине мэрия Кургана начала рекламировать военную службу.

Администрация города разместила у себя на сайте и в соцсетях информацию о том, что воинские части Челябинской области, дислоцированные в городах Озерск, Снежинск, Миасс, Трехгорный, проводят набор граждан в возрасте от 18 до 40 лет для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат.

«Военнослужащим по контракту будут предоставлены льготы и социальные гарантии. Денежное довольствие составляет от 40 тысяч рублей в месяц. Одно из условий прохождения военной службы – предоставление служебного жилья. Также предусмотрены денежная компенсация за съем жилого помещения и оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток. Военнослужащему и одному члену семьи положен бесплатный проезд к месту отпуска и обратно по территории РФ. Еще одна льгота – право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе», – сообщается на сайте мэрии.

Далее следуют телефоны войсковых частей.

Курган, Ольга Федорова

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