В Зауралье глава района наказан за игнорирование прокуратуры

Глава Целинного муниципального округа Курганской области Александр Сытов привлечен к административной ответственности за неисполнение требования прокуратуры.
Надзорное ведомство проводило в районе проверку соблюдения законодательства об образовании и запросило у Сытова необходимую информацию. Однако он проигнорировал запрос.
В связи с этим прокуратура возбудила дело по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора), а суд признал главу Целинного муниципального округа виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.
Курган, Ольга Федорова
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