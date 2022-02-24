Губернатор Шумков уехал с главой Совфеда за границу

Губернатор Курганской области Вадим Шумков примет участие в VII Межпарламентском форуме «Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» в Душанбе. Глава региона вошёл в состав делегации, возглавляемой председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Делегация будет работать в Таджикистане 24-25 февраля.

В работе форума примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, представители органов государственной власти Республики Таджикистан и Российской Федерации.

В рамках форума ожидается подписание Соглашения между правительством Челябинской области и исполнительным органом государственной власти Согдийской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

Программой визита предусмотрен осмотр места строительства общеобразовательной школы, где обучение будет проходить на русском языке. Сенаторы также посетят Президентский лицей для одаренных детей. Это учебное заведение участвует в реализации гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом».

Курган, Ольга Федорова

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