Бывший замгубернатора Курганской области получил новую должность

Бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев возглавил одну из ведущих дорожно-строительных организаций России. Он назначен на должность генерального директора АО «Новосибирскавтодор».

«Сегодня мой первый рабочий день на новом месте», – сказал «Новому Дню» Анатолий Воробьев. В Новосибирск бывший замгубернатора выехал пока один, семья осталась в Кургане.

Напомним, Анатолий Воробьев стал заместителем губернатора Курганской области в январе 2019 года, он курировал работу департаментов строительства и госрегулирования цен и тарифов. В начале февраля 2022 года Воробьев уволился из правительства по собственному желанию.

Курган, Ольга Федорова

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