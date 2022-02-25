Губернатор Шумков встретился с главой Национального совета Высшего собрания Таджикистана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 24 февраля принял участие во встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и делегации Совфеда с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустамом Эмомали.



Стороны обсудили развитие межпарламентских связей и социально-экономического сотрудничества. Как отмечают в куганском правительстве, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот региона с Республикой Таджикистан увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом и составил 2,4 млн. долл. США. Он формировался на 100% за счет экспорта. Из Курганской области в Таджикистан поставляют древесину, целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары, машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности.



Дополнительный импульс взаимодействию должен придать российско-таджикистанский Межпарламентский форум по межрегиональному сотрудничеству, в котором в составе делегации примет участие Вадим Шумков. Заседание состоится сегодня, 25 февраля, в Душанбе.

Курган, Ольга Федорова

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