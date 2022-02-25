В Кургане директор Шуховского полигона отстроил себе дачи за счет МУПа

В Кургане вынесли приговор бывшему директору МУП «Шуховской полигон ТБО». Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

С весны 2017 года по осень 2019 года мужчина совершил растрату и присвоение вверенных ему денег и имущества, принадлежащих МУП, а также злоупотребление должностными полномочиями, – сообщает прокуратура Курганской области.

Так, он оплатил за счет средств предприятия ремонт автомобиля «Газель», не состоящего на балансе МУП, на сумму более 20 тыс. рублей.

Кроме того, глава полигона заключил договор на предоставление спецтехники по проведению противопожарных мероприятий на сумму 52 440 рублей. Однако работы были выполнены только на сумму 20 тыс. рублей. На оставшуюся сумму договора был поставлен пиломатериал, из которого по указанию осужденного изготовили сруб бани и установили на его загородном участке.

Также по указанию директора МУПа были демонтированы металлические трубы отопления из гаража, расположенного на территории предприятия. Потом осужденный использовал их для ограждения своих загородных участков. Кроме того, мужчина без какой-либо оплаты привлекал для работы на своих дачах сотрудников полигона.

Судом бывшему директору МУПа назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 3 года и штраф 70 тыс. рублей.

«Государственный обвинитель обжаловал приговор в связи с мягкостью назначенного наказания», – сообщает прокуратура.

Курган, Ольга Федорова

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