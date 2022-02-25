Житель Кургана призывал расправиться с прокурорами

В отношении жителя Кургана возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

«Фигурант разместил в открытой группе социальной сети «ВКонтакте» высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников органов прокуратуры, которые представляют социальную группу, выделяемую на основании профессиональных и общественно-значимых характеристик и обладающую специфическими признаками, присущими только данной конкретной социальной общности, т.е. публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности», – сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего.

Курган, Ольга Федорова

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