Жители Кургана остались без холодной воды

Жители десятка домов в Кургане остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе по адресу ул. Новая,9.
По информации АО «Водный союз», с 12-00 до 21-00 часа подача холодного водоснабжения ограничена по следующим адресам:
– ул.Новая, 9, 7, 4, 6, 8, 10;
– ул.Куйбышева, 151, 149;
– ул.Блюхера, 24, (ТП- 24а,73), 26, 28;
– ул.Советская, 192.
Курган, Ольга Федорова
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