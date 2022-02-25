Власти Зауралья ищут подрядчика для расчистки реки в Шадринске

Власти Курганской области ищут подрядчика для расчистки русла реки Исеть в Шадринске (на участках выше автодорожного моста по ул. Володарского). Сумма контракта – 3 млн 985 тыс. рублей. Финансирование услуг осуществляется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.

Расчистка, согласно техзаданию, должна пройти на наиболее загрязненных и засоренных участках реки. Первый участок – от существующего городского пляжа до створа гидрологического поста протяженностью 462 метров. Второй участок – от створа гидрологического поста до охранной зоны автодорожного моста по ул. Володарского протяженностью 189 метров.

В створе улиц Кондюрина, Комсомольской и пер. Пионерский по берегам реки и практически в воде наблюдаются густые заросли кустарника и заиливание русла. Размер вреда, причиненного реке загрязнением, составляет 144,9 млн рублей, – сообщается на сайте госзакупок.

Контракт должен быть исполнен в два этапа. Дата окончания исполнения 1 этапа – 31 декабря 2022 года. Дата начала исполнения 2 этапа – 1 января 2023 года, дата окончания – 10 августа 2023.

Курган, Ольга Федорова

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