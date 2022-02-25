С марта из Кургана начнут летать самолеты до Питера

Федеральное агентство воздушного транспорта поддержало инициативу курганского правительства по организации авиарейсов по маршруту Курган – Санкт-Петербург – Курган. С 1 марта по 30 апреля текущего года по вторникам и субботам авиакомпания «Икар» на воздушных судах Embraer-190 начнет выполнять субсидируемые авиарейсы.

Для обеспечения населения авиаперевозками до Санкт-Петербурга в летний период между правительством Курганской области и авиакомпанией «Северный ветер» заключено соглашение об организации авиаперевозок на коммерческой основе.

«Мы продолжаем работу как по увеличению числа рейсов из Курганского аэропорта, так и расширение географии полетов. В первую очередь необходимо организовать беспрерывное авиасообщение с Санкт-Петербургом в течение всего года», – говорит директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.

По информации Росавиации с 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 2 марта 2022 года, – напоминает пресс-служба правительства Курганской области.

Рейсы из Кургана до городов Сочи и Симферополь после отмены ограничений планируется начать по намеченному ранее графику с 5 марта и 25 мая соответственно.

Курган, Ольга Федорова

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