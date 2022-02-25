В Курганской области нашли опасные для жизни мосты

В Курганской области транспортная прокуратура нашла опасные для жизни и здоровья граждан мосты.
В ходе проверки выяснилось, что путепроводы, пересекающие железнодорожные пути Южно-Уральской железной дороги в населенных пунктах Шумиха, Лебяжье, Макушино Курганской области, имеют дефекты и неисправности, влияющие на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности сооружений.
«Ненадлежащее состояние мостов создает угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ответственность за нарушение технических регламентов несет департамент строительства Курганской области. В целях устранения нарушений прокурором директору депстроя Ирине Саблуковой внесено представление.
По постановлению транспортной прокуратуры Арбитражный суд Курганской области привлек департамент к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ и оштрафовал на 100 тыс. рублей.
Курган, Ольга Федорова
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