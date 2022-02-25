Курганцы стали чаще жаловаться на коллекторов

Жители Курганской области стали чаще жаловаться в Банк России. В 2021 году зауральцы отправили регулятору 819 обращений, что на 15% больше, чем в 2020 году.

Как сообщили в ЦБ, на динамику повлиял рост жалоб на микрофинансовые организации и страховщиков, при этом претензий в адрес банков стало меньше.

Число жалоб на МФО выросло более чем в два раза и достигло 200 обращений за год. Динамика связана в том числе с принятием закона, который ограничивает взаимодействие кредитора с родственниками и знакомыми должника. Курганцы жалуются, что на нарушения этого нового порядка. Очевидно их семьи одолевают коллекторы.

Также жители области в 2021 году 211 раз пожаловались на страховщиков (это более чем в 2 раза выше показателя 2020 года). Самая большая доля в этом сегменте (почти 80% обращений), приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности.

Курган, Ольга Федорова

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