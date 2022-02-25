Курганских школьников выводят с дистанта

С 28 февраля все школьники с 1 по 11 класс и студенты профессиональных образовательных организаций возвращаются за парты. Решение об отмене дистанционного обучения принял региональный оперштаб 25 февраля.
«Период вынужденного «дистанта» позволил стабилизировать ситуацию и снизить число заболевших как среди педагогов, так и школьников, поэтому было принято решение возобновить очное обучение для всех классов», – пояснил Андрей Кочеров.
Учреждения дополнительного образования по-прежнему занимаются в дистанционном формате, до особого распоряжения.
Кроме того, приостанавливается проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, определенных решением штаба.
Курган, Ольга Федорова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube