Замгубернатора Зауралья Оксана Куташи получила партийный пост

Состав курганского политсовета «Единой России» увеличен до 35 человек. Решение было принято на партийной конференции 25 февраля.

Сегодня к 33 партийцам, которых избрали на первом этапе конференции 29 января, добавились еще двое – заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи и и.о. руководителя курганского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Денис Сурин.

Тайным голосованием Оксана Куташи была избрана в состав президиума регионального политсовета. Кроме чиновницы в президиум вошла депутат Курганской областной думы, бывший директор гимназии №47 Ольга Баланчук.

Курган, Ольга Федорова

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