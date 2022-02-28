Зоозащитники неприятно удивлены новым приютом для животных в Кургане

Жители Кургана раскритиковали муниципальный приют для животных, построенный по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Приехавшие на объект волонтеры (глава Зауралья лично просил их помогать в раздаче собак и кошек) хотели передать пожертвование для постояльцев приюта, однако к ним никто не вышел. На территории зоозащитники увидели вольеры со ржавой арматурной сеткой, дырявую рабицу с торчащими штырями и будки, в которых невозможно укрыться от ветра. Все это они зафиксировали на видео и выложили в соцсети с комментариями.

«Строительная сетка приварена на сопли, любая собака выбьет это сварочный шов с легкостью. Ни один здравомыслящий волонтер никогда бы не построил такие металлические вольеры со строительной сеткой на лицевой стороне, – говорят волонтеры. – Обратите внимание как приварена сетка, она ничем кроме сварки не закреплена. Сетка, разгораживающая территорию, очень тонкая и уже распущена как нитка. Такое ощущение, что все это проектировал человек, не имеющий дело с собаками и не понимающий цели этих построек. Надеюсь, наш губернатор обратит внимание на эти дешевые материалы, не пригодные для содержания собак. Волонтеры не могут поверить, что на все это ушло 4 млн рублей. Также на территории находятся два крошечных домика с неизвестным назначением. Явно неподходящие для карантина».

Под постом, выложенным в ВКонтакте, жители Кургана активно пишут комментарии. Люди называют приют «загоном» и «кошмаром» и спрашивают, куда же на самом деле были потрачены бюджетные средства. Представители администрации Кургана пообещали комментаторам «уточнить информацию у профильных специалистов и ответить дополнительно».

Напомним, приют для животных (на 100 голов) на улице Бурова-Петрова, 124а в Кургане был открыт с опозданием – в феврале 2022 года. Подрядчиком строительства выступила компания «Сервис+». Стоимость работ составила 4,3 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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