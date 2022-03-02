В Кургане РЖД незаконно брала с людей деньги за расписание поездов

На железнодорожном вокзале в Кургане с пассажиров незаконно брали деньги за предоставление расписания движения поездов.
Это делалось по приказу региональной дирекции ОАО «РЖД», которая включила информацию о времени отправления и прибытия поездов в перечень дополнительных платных услуг, хотя по закону взимание платы с граждан за это не предусмотрено.
«Транспортным прокурором принесен протест на незаконный акт. В результате рассмотрения которого, приказ региональной дирекции ОАО «РЖД» отменен. Предоставление информации о времени отправления и прибытия поездов исключено из перечня платных услуг», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Курган, Ольга Федорова
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